Васютин: в школе «Зенита» учили проявлять себя на поле, а за его пределами быть незаметным

Голкипер «Зенита» Александр Васютин, недавно вернувшийся из аренды в шведском «Юргордене», поделился воспоминаниями о своей первой зимней предсезонке в составе петербургского клуба. Также Васютин рассказал о принципах, которым его учили в академии сине-бело-голубых.

«Помню ли я свою зимнюю предсезонку в составе «Зенита»? Кажется, при Андре Виллаш-Боаше, в Катаре. Интересно, что в моменте я думал, что чувствовал себя спокойно, раскрепощённо, был самим собой. И лишь спустя время понял, что тогда, в юношестве, волнение давало о себе знать. Чем взрослее и опытнее становишься, тем комфортнее себя ощущаешь, не надо меняться. Я приехал, и я — это я. А тогда, в первое время, когда только начинали привлекать к главной команде, в силу возраста обстановка вокруг поддавливала. Не сильно, но всё равно авторитет старших товарищей оказывал своё влияние. При этом скромности в рабочем процессе не было — нас всегда с академии учили, что с начала и до конца тренировки все равны. Неважно, кому сколько лет и кто в каком статусе. Понятно, что есть какие-то грани, но такого, что нужно спрятаться, потому что ты молодой, никогда. На тренировках точно нет. А в быту — да, соблюдал дисциплину, старался не привлекать лишнего внимания. Приходишь и уходишь вовремя, ходишь в нужной одежде. Всё тихо, спокойно.

Нас в юношестве в академии так воспитывали. Показывай себя на футбольном поле, пусть твоя игра говорит сама за себя, а за его пределами будь не сильно заметен», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».