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Российский тренер рассказал, как «Маккаби» навечно закрепил за ним номер в клубе

Российский тренер рассказал, как «Маккаби» навечно закрепил за ним номер в клубе
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Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал, как в клубе навечно закрепили за ним игровой номер.

«Правда, что «Маккаби» навечно закрепил за мной четвёртый номер. Так клуб решил. У нас есть человек, ответственный за форму. Когда приезжают центральные защитники, он всё время подходит и спрашивает: «Дать ему «четвёрку» или нет?» Я ему сказал: «Если ты сходишь на тренировку и поймёшь, что человек достоин играть под четвёртым номером, смело отдавай ему, не спрашивая меня». А он говорит: «Тогда, Мурад, этого никогда не случится». Шутим на эту тему. Честно говоря, нет сейчас в Израиле качественных футболистов», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

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