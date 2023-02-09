Шитов рассказал, как «Спартак» закрывал вторую команду в 2022 году

Нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов» рассказал, как красно-белые закрывали вторую команду в 2022 году.



Напомним, «Спартак-2» был закрыт по итогам прошлого сезона из-за финансового положения бывшего владельца клуба Леонида Федуна.



«Тяжело. С одной стороны, он нам помог, все в этой команде возмужали. Но если посмотреть на Даниила Зорина и Павла Мелёшина в «Спартаке», то они бы сейчас играли во второй команде, а не за основу. И кто знает, что было бы потом.



Как узнали об этом? Мы вернулись с последнего матча. На следующий день в семь часов утра был сбор на стадионе, и нам сказали: «Извините, но так бывает». Нас поблагодарили за сезон, сказали, что мы молодцы, все прогрессируем, надо продолжать в том же духе, но у клуба сейчас нет возможности, чтобы обеспечивать ещё и «Спартак-2», поэтому команду закрывают», — цитирует Шитова «РБ Спорт».

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