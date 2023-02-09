Шитов: наверное, Рассказов чувствует облегчение. В «Спартаке» у него был непростой период

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды из московского «Спартака», поделился мнением о переходе защитника Николая Рассказова из столичного клуба в самарский коллектив.

«Кажется ли, что Рассказов расстроен уходом из «Спартака»? Нет. Наверное, он чувствует небольшое облегчение. В «Спартаке» у него был непростой период. Сейчас у него начинается новая глава, в «Крыльях» дышится полегче, нет такого давления. Он очень мотивирован, это видно», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».



«Крылья Советов» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 17 матчах. «Спартак» (36) занимает вторую строчку. Лидирует «Зенит» (42).