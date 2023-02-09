«Это показывает обстановку в команде». Воспитанник «Спартака» — о драке с «Зенитом»
Поделиться
Нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», прокомментировал драку между футболистами красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
«Наверное, это показывает обстановку в команде, в которой каждый готов вступиться за своего одноклубника. Это хорошо. Конечно, драки не приветствуются. Но такая обстановка в коллективе – это всегда в плюс», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».
Напомним, по итогам конфликта шесть футболистов были удалены и получили дисквалификации: Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов («Спартак»), а также Вильмар Барриос, Малком и Родригао («Зенит»). Они получили наказание в виде пропуска шести матчей Кубка России.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:48
-
13:47
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
12:00
Партнерский контент