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«Это показывает обстановку в команде». Воспитанник «Спартака» — о драке с «Зенитом»

«Это показывает обстановку в команде». Воспитанник «Спартака» — о драке с «Зенитом»
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Нападающий «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», прокомментировал драку между футболистами красно-белых и санкт-петербургского «Зенита» в матче 6-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

«Наверное, это показывает обстановку в команде, в которой каждый готов вступиться за своего одноклубника. Это хорошо. Конечно, драки не приветствуются. Но такая обстановка в коллективе – это всегда в плюс», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».

Напомним, по итогам конфликта шесть футболистов были удалены и получили дисквалификации: Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов («Спартак»), а также Вильмар Барриос, Малком и Родригао («Зенит»). Они получили наказание в виде пропуска шести матчей Кубка России.

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