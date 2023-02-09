«Вау! Вот это круто». Васютин рассказал, что ему больше всего запомнилось на ЧМ-2022

Голкипер «Зенита» Александр Васютин рассказал, что ему больше всего запомнилось на прошедшем чемпионате мира по футболу в Катаре. Он выделил сейв аргентинского вратаря Эмилиано Мартинеса в финале мундиаля.

«Что поразило, удивило, запомнилось больше всего на ЧМ-2022? Отдельный эпизод — это спасение Мартинеса в финале в дополнительное время при выходе один на один. Я смотрел эпизод как вратарь, и когда пошла эта передача верхом, я вижу, что он выскакивает… Нас всегда учили — когда мяч прыгает, не выходи, потому что так нападающему легче всего тебя перекинуть. Я сижу и думаю — всё, он сейчас перебросит. Но француз бьёт, и Мартинес делает просто гениальнейшее спасение. И ты думаешь: «Вау! Вот это круто». Это тот эпизод, который на таком высоком уровне очень многое решил.

Мартинес сблизился [с соперником]. Это была такая дистанция, где он принял решение использовать такую технику. Не так, что вышел и — ой, я с закрытыми глазами раскроюсь. Это всё нарабатывается. Уверен, он в этот момент не думал. Ты не успеваешь подумать, ты действуешь. Глаза увидели, и внутри уже есть решение. И вот у него нашлось правильное решение для этой ситуации», — приводит слова Васютина официальный сайт «Зенита».