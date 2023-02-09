Шитов: иностранцы любят «пихать», а Осинькин относится к игрокам по-отечески
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», высказался о тренерском подходе наставника самарцев Игоря Осинькина. Также Шитов сравнил его с иностранными специалистами, в частности, с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
«Мне очень нравится подход Осинькина к работе: очень детально, до мелочей. По упражнениям на тренировках у Осинькина есть что-то схожее с Абаскалем. Но в самих занятиях Абаскаль более эмоционален, иностранцы вообще любят «пихать». Осинькин в этом плане более спокойный. Если что-то надо, он подойдёт и лично расскажет, что и как правильно делать. Он к нам относится по-отечески. Мне с ним комфортно», — приводит слова Владислава Шитова «РБ Спорт».
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