Воспитанник «Спартака»: в академии была стипендия 2 тыс. рублей. Хватало купить сладостей

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал о жизни в академии красно-белых.



«Нам было морально тяжело уезжать от родителей. Ты 12 лет живёшь с ними, а потом в моменте их нет рядом, не с кем поговорить. В академии у нас была стипендия две тысячи рублей. Мы с братом копили деньги, чтобы взять билеты на поезд и поехать в Ярославль. В итоге нас отпустили на два-три дня домой. Тогда нас перещёлкнуло: мы поняли, что это шанс для нас заиграть, помочь родителям. С того момента не было и мысли вернуться.



На что хватало две тысячи рублей в Москве? Сладостей купить под какое-нибудь кино. Чтобы не тратить деньги на маршрутку, мы с пацанами проложили свою дорогу до «Ашана». Дорога занимала минут 25 в одну сторону. Приходишь, закупаешься на две тысячи и идёшь обратно. Там было дёшево, и на транспорт не надо было ничего тратить», — цитирует Шитова «РБ Спорт».