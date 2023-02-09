Гендиректор Суперлиги опубликовал 10 принципов, на которых будет строиться новый турнир

Генеральный директор Европейской Суперлиги Бернд Райхарт опубликовал в немецком издании Die Welt 10 принципов, на которых будет основан новый турнир. Сегодня, 9 февраля, стало известно, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят запуск Суперлиги с участием 60–80 клубов без постоянных членов, разделённой на несколько дивизионов.



1. Спортивные достижения лежат в основе турнира.



В Суперлиге будут участвовать 60–80 команд. Это будет открытый турнир с делением на несколько дивизионов. Доходы будут распределены между всеми клубами. Участие в Суперлиге будет зависеть от спортивных результатов в течение сезона. Постоянных членов не будет.



2. Национальные чемпионаты – основа футбола.



Клубы продолжат играть в национальных чемпионатах, как и прежде. Ожидается, что за счёт создания Суперлиги национальные лиги станут более интересными, так как новый турнир даст участникам дополнительные ресурсы.



3. Повышение конкурентоспособности за счёт стабильного дохода.



За счёт роста доходов и строгого соблюдения правил финансовой устойчивости клубы станут более конкурентоспособными. Команды, прошедшие квалификацию в Суперлигу, гарантированно получат 14 матчей на европейском уровне за сезон. Из-за этого доходы станут более предсказуемыми и стабильными.



4. Здоровье игроков – самое важное.



При определении количества матчей в году нужно отталкиваться от мысли о здоровье игроков. Нужно привлекать профсоюзы. Матчей не должно быть больше, чем сейчас. Отмечается, что третьи стороны не могут заставить футболистов участвовать в новых турнирах или в расширенных версиях прежних.



5. Правила финансовой устойчивости должны строго соблюдаться.



Европейские соревнования должны организовывать сами клубы. Расходы должны основываться исключительно на заработанных средствах, а не на вливаниях капитала, которые нарушают конкуренцию. Правила финансовой устойчивости должны позволять клубам тратить на зарплаты и трансферы лишь фиксированный процент от ежегодного дохода, связанного с футболом.



6. Лучшее футбольное соревнование в мире.



Новый турнир должен претендовать на звание самого захватывающего спортивного события в мире. Нужно поддерживать страсть молодого поколения, увлечённого всемирным распространением спорта и цифровых развлечений. Этого можно достичь лишь за счёт турнира, в котором лучшие игроки будут регулярно встречаться друг с другом в течение всего сезона.



7. Лучший опыт для фанатов.



Диалог с болельщиками необходим для выработки идей о том, как сделать футбол лучше. Посещение выездных матчей должно поддерживаться по всем направлениям. Нужно установить стандарты инфраструктуры, которые позволят вывести стадионы на единый высококачественный уровень.



8. Улучшение финансирования женского футбола.



Необходимо продолжить развивать женский футбол, поэтому нужно, чтобы его финансирование значительно увеличилось. Инвестиции необходимы не только на профессиональном, но и на любительском уровнях.



9. Значительное увеличение солидарных выплат.



Солидарные выплаты клубам, которые не участвуют в Суперлиге, а также выплаты на социальные цели составят не менее € 400 млн в год – более чем в два раза больше, чем сейчас.



10. Ценности Евросоюза и законы должны уважаться.



Ценности, законы и свободы Евросоюза должны лечь в основу европейского клубного футбола. Юрисдикция спортивных трибуналов должна быть строго ограничена спортивными вопросами. Все остальные споры должны рассматриваться компетентными судами, а все дела должны находиться под надзором судебной системы ЕС.