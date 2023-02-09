Шитов рассказал, что мог перейти из «Спартака» в «Пари НН», но выбрал «Крылья Советов»

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, что был близок к переходу в «Пари Нижний Новгород», но выбрал вариант продолжения карьеры в Самаре. Решение было принято после советов от окружения.

«Был ещё вариант с «Нижним Новгородом». Я сидел на обеде в «Спартаке» и уже готовился ехать в «Нижний», скинул им паспорт, чтобы меня могли зарегистрировать. В этот момент звонит агент и говорит: «Есть вариант в «Крыльях». Я начал раздумывать, но вечером мне уже надо было подписать контракт, время поджимало. Приехал на базу, посоветовался со всеми и подписался с «Крыльями». На следующий день уже улетел.

Что мне посоветовали? Сказали, что у «Крыльев» футбол, который мне больше подходит: комбинационный, быстрый, в атаку. Это мне нравится, я могу выбегать из-за спин защитников. У «Крыльев» симпатичная игра», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».