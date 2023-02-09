Шитов рассказал, что мог перейти из «Спартака» в «Пари НН», но выбрал «Крылья Советов»

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», рассказал, что был близок к переходу в «Пари Нижний Новгород», но выбрал вариант продолжения карьеры в Самаре. Решение было принято после советов от окружения.
«Был ещё вариант с «Нижним Новгородом». Я сидел на обеде в «Спартаке» и уже готовился ехать в «Нижний», скинул им паспорт, чтобы меня могли зарегистрировать. В этот момент звонит агент и говорит: «Есть вариант в «Крыльях». Я начал раздумывать, но вечером мне уже надо было подписать контракт, время поджимало. Приехал на базу, посоветовался со всеми и подписался с «Крыльями». На следующий день уже улетел.
Что мне посоветовали? Сказали, что у «Крыльев» футбол, который мне больше подходит: комбинационный, быстрый, в атаку. Это мне нравится, я могу выбегать из-за спин защитников. У «Крыльев» симпатичная игра», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».
- 9 февраля 2023
-
15:18
-
15:14
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:59
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:44
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:06
-
14:02
-
14:00
-
13:57
-
13:55
-
13:48
-
13:47
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
12:00