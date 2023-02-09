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Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Урарту»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на товарищеский матч с «Урарту»
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Стал известен состав санкт-петербургского «Зенита» на товарищеский матч с клубом «Урарту» (Армения). Встреча состоится сегодня, 9 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Мактум Бин Рашид — Аль-Шабаб» в Дубае (ОАЭ). Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по московскому времени.

«Зенит»: Васютин, Сутормин, Чистяков, Адамов, Круговой, Кузяев, Козлов, Ерохин, Бакаев, Мостовой, Кассьерра.

«Зенит» ранее провёл три товарищеских матча в рамках подготовки ко второй части чемпионата России. Петербуржцы разгромили «Аль-Бидду» (9:0) и обыграли «Лусаил-Сити» (3:0), а также сыграли вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

Также у «Зенита» запланированы ещё три товарищеские игры: с «Араратом-Армения» (10 февраля), «Уралом» (14 февраля) и «Сепаханом» (17 февраля).

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