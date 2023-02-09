Шитов: хотел бы вернуться в «Спартак», если бы был уверен, что получу игровую практику

Нападающий московского «Спартака» Владислав Шитов, выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов», высказался по поводу перспективы возвращения в стан красно-белых. Футболист признался, что хотел бы вернуться в «Спартак», но для этого он должен быть уверен в получении игровой практики.
«Я пока ни к чему не склоняюсь. Всё зависит от двух клубов, это их решение. Если я буду в «Крыльях», буду доволен. Вернусь в «Спартак» — тоже.
Тянут ли меня в «Спартак» семь лет в структуре клуба? Если бы я был уверен, что буду получать постоянную практику, конечно, хотел бы вернуться. Но это большой клуб, который постоянно покупает новых игроков. Как показывает практика, гарантированного места там никто не получает», — приводит слова Шитова «РБ Спорт».
- 9 февраля 2023
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