Защитник «Динамо» Фернандес отметил двух игроков «Спартака», удививших его в России

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал об адаптации к Российской Премьер-Лиге, а также выделил двух футболистов чемпионата, которые его удивляют.
«Как я после прошлогодней травмы? Уже полностью залечил? Да, сейчас ничего не беспокоит. Чувствую себя на сто процентов, полностью готов к возобновлению сезона.
Мне кажется, что удалось адаптироваться к российскому футболу. Считаю, что уже нахожусь на правильном пути. Мы с ребятами хорошо друг друга понимаем. Ну, если сравнивать с Парагваем, то в России футбол намного интенсивнее. Силовой и атлетический, конечно. Когда играешь в такой манере, многому учишься. Это полезный опыт, на мой взгляд.
До перехода в российскую лигу слышал о командах? Конечно! Я же интересовался футболом, следил за международными турнирами. Раньше российские клубы принимали участие в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Смотрел матчи. Конечно, следили за «Динамо», «Краснодаром», ЦСКА. Да почти за всеми.
Какие-нибудь отдельные игроки в России удивляют? Двое из «Спартака». Их «девятка» (Соболев. — Прим. «Чемпионата») и Квинси Промес», — цитирует Фернандеса «РИА Новости Спорт».
- 9 февраля 2023
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