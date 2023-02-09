Парагвайский защитник «Динамо»: если честно, я думал, что в России медведи ходят по улицам

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес рассказал, как его семья отреагировала на переезд в Россию, а также поделился личными впечатлениями от Москвы.



«Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Все в шоке. А потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура». Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием. Супруга осталась дома, в Парагвае? Нет, переехала почти сразу же, через неделю. И сейчас она тоже в Москве.



Как мне Москва? Вы знаете, когда загуглил, что это вообще за город, был под впечатлением. А потом приехал – и оказалось, что в жизни всё ещё лучше! Удивительный город, я таких никогда раньше не видел. Что больше всего поразило в Москве? Прежде всего, что в России, в частности в Москве, спокойно. Безопасно передвигаться в любое время суток, хоть ночью. Такси можно пользоваться, не опасаясь, что тебя куда-нибудь увезут, ограбят или ещё чего похуже. Парагвай хоть и на контрасте с Бразилией безопаснее выглядит, но убийства, грабежи сплошь и рядом. А тут так приятно. Я очень удивился.



Перед тем как ехать в Россию, были ли в голове какие-нибудь стереотипы? Готовился к встрече с медведями с балалайками? Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили. Да и я так думал, если честно. Хотя вот сколько в России уже, но сам медведей на улицах пока не видел. Что насчёт русского холода? Ну, это главная вещь, которую вспоминают при разговоре о России. Конечно, про русские холода был наслышан. Ну да, холодно… Хотя, знаете, мне нравятся холода. Я привык, мне уже в удовольствие даже», — цитирует Фернандеса «РИА Новости Спорт».