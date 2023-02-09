Российский тренер в Израиле Магомедов: на выборах голосуем против всех

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал о выборах в Израиле.
«В выборах Израиля имеем право участвовать. Мы долг исполняем, но по-своему. Голосуем против всех. С одной стороны, не хотим, чтобы наш голос как-то использовали, а с другой — кому-то доверять смешно. Правильная это позиция или неправильная, пусть каждый судит сам», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
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