Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Российский тренер в Израиле Магомедов: на выборах голосуем против всех

Российский тренер в Израиле Магомедов: на выборах голосуем против всех
Комментарии

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов рассказал о выборах в Израиле.

«В выборах Израиля имеем право участвовать. Мы долг исполняем, но по-своему. Голосуем против всех. С одной стороны, не хотим, чтобы наш голос как-то использовали, а с другой — кому-то доверять смешно. Правильная это позиция или неправильная, пусть каждый судит сам», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

«С трансфером помогли бандиты». Как российский футболист стал легендой в Израиле «С трансфером помогли бандиты». Как российский футболист стал легендой в Израиле
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023