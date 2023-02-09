Расходы на трансферы в зимнее окно стали рекордными

ФИФА опубликовала отчёт о международных трансферах в январе 2023 года, содержащий анализ трансферной активности клубов за последний период регистрации, который подтверждает рекордные показатели в отношении совершённых международных трансферов и расходов на них. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Согласно отчёту, в январе 2023 года в мужском футболе было совершено в общей сложности 4387 международных трансферов. Это рекордный показатель с момента запуска системы сопоставления переводов в 2010 году. Общие расходы клубов на трансферные сборы также установили новый рекорд: в январе 2023 года было потрачено $ 1,57 млрд, что примерно на $ 230 млн больше, чем за предыдущий рекордный январский период в 2018 году. Количество трансферов в мужском футболе увеличилось на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (3834), при этом общая сумма трансферных сборов выросла на 49,4%.
Английские клубы возглавили таблицу по расходам на международные трансферные сборы в январе 2023 года с общими расходами в размере $ 898,6 млн – что составляет 57,3% от общих расходов в январе по всему миру – за ними на значительном расстоянии следует Франция с $ 131,9 млн.
- 9 февраля 2023
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