Кудряшов — о трагедии в Турции: с «Антальяспором» собрали деньги и отправили помощь

Защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов прокомментировал ситуацию в Турции, связанную с землетрясениями на юго-востоке страны, а также о помощи клуба пострадавшим.



«У меня в Турции есть родные и близкие, сразу с ними связался. Но они в Анталье, туда всё это не дошло. В целом всё в порядке. Через Анталью и Аланию ехали спасатели, у некоторых там началась лёгкая паника. Говорили, что через два-три дня возможны повторные толчки. Как говорится, экстренный чемоданчик собран, все ждут. Надеюсь, что всё обойдётся.



Разговаривал с одним из бывших одноклубников, он следит активно за всем. Интересовался у него, всё ли с ним в порядке… С ребятами из команды мы собрали деньги и отправили на помощь, закупали также вещи. По всей Турции все команды оказывают всевозможную помощь, кто‑то пытается семьи приютить», — сказал Кудряшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Экс-вратарь Турции расплакался в эфире из-за землетрясения: