Украинский футболист лайкнул новость о том, что он избил россиянина в Турции

Нападающий «Шахтёра» и сборной Украины Даниил Сикан поставил «лайк» под публикацией в соцсетях, которая гласит, что он избил российского туриста в Турции.
Ранее в СМИ появилась информация, что российские туристы увидели Сикана в форме «Шахтёра» и стали выкрикивать фразы в поддержку России. После этого украинский футболист ударил одного из туристов, нанеся ему черепно-мозговую травму.
Отмечалось, что «Шахтёр» пытался замять ситуацию, беспокоясь о своей репутации. Однако сам Даниил Сикан не постенялся поставить «лайк» под новостью со своим дисциплинарным проступком.
В нынешнем сезоне чемпионата Украины Сикан провёл 13 матчей за «Шахтёр», в которых записал в свой актив шесть голов. За основной состав национальной команды Украины Сикан дебютировал в 2021 году. За это время он принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив один гол.
Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы на Кипре. Видео:
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