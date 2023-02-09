Невилл раскритиковал руководство «Челси» за трансфер Энцо Фернандеса

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл критически оценил переход аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса в «Челси».
«Максимум за игрока его амплуа можно заплатить где-то € 56-68 млн. Он не забьёт более 30 голов за сезон, он не игрок атаки — смысл переплачивать? Что он даст команде за эти деньги? Странный трансфер», — цитирует Невилла Metro.
Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» (€ 121 млн) стал рекордной покупкой в истории английского футбола. До этого рекорд принадлежал трансферу хавбека Джека Грилиша, за которого «Манчестер Сити» в своё время заплатил «Астон Вилле» около € 100 млн.
«Челси» занимает девятое место английской Премьер-лиги, набрав 30 очков по итогам 21 матча. В следующем туре подопечные Грэма Поттера сыграют с «Вест Хэмом».
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