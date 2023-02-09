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Карпин рассказал, как мотивировал игроков сборной России во время товарищеских матчей

Карпин рассказал, как мотивировал игроков сборной России во время товарищеских матчей
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, как мотивировал игроков национальной команды во время товарищеских матчей в условиях изоляции российского футбола.

«Естественно, я пытался им что-то сказать. Честно говорил им, что не знаю, к чему сейчас готовимся, и что я не могу сказать им конкретную число и дату, когда мы в следующий раз сыграем официальный матч. Я обращался к новым ребятам в команде и говорил, что эти сборы нужны им, чтобы понять требования к ним», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, в конце декабря 2022 года РФС создал специальную рабочую группу для изучения вопроса возможности перехода России в Азию в связи с отстранением российских клубов и сборной от участия в официальных международных матчах.

Судья удалил игрока Карпина до перерыва. Но на второй тайм «Ростов» вышел в полном составе Судья удалил игрока Карпина до перерыва. Но на второй тайм «Ростов» вышел в полном составе
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