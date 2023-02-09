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Гол Сутормина со штрафного принёс «Зениту» победу над армянским «Урарту»

Гол Сутормина со штрафного принёс «Зениту» победу над армянским «Урарту»
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Завершился проходивший сегодня, 9 февраля, товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и армянским «Урарту». Победы с минимальным преимуществом в счёте 1:0 добился российский клуб.

Матч проходил на стадионе «Мактум Бин Рашид — Аль-Шабаб» в Дубае, ОАЭ.

В первом тайме команды не смогли забить друг другу голов, нанеся всего один удар в створ. Счёт был открыт только на 59-й минуте усилиями полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, забившего гол прямым ударом со штрафного.

До этого матча «Зенит» провёл четыре товарищеских встречи в рамках зимних тренировочных сборов, в которых три раза одержал победу, обыграв «Аль-Бидду» (9:0), «Лусаил-Сити» (3:0) и «Джохор Дарул Такзим» (3:0), и сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
09 февраля 2023, четверг. 16:00 МСК
Урарту
Ереван, Армения
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0:1 Сутормин – 64'
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