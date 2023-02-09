Гол Сутормина со штрафного принёс «Зениту» победу над армянским «Урарту»

Завершился проходивший сегодня, 9 февраля, товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и армянским «Урарту». Победы с минимальным преимуществом в счёте 1:0 добился российский клуб.



Матч проходил на стадионе «Мактум Бин Рашид — Аль-Шабаб» в Дубае, ОАЭ.



В первом тайме команды не смогли забить друг другу голов, нанеся всего один удар в створ. Счёт был открыт только на 59-й минуте усилиями полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, забившего гол прямым ударом со штрафного.



До этого матча «Зенит» провёл четыре товарищеских встречи в рамках зимних тренировочных сборов, в которых три раза одержал победу, обыграв «Аль-Бидду» (9:0), «Лусаил-Сити» (3:0) и «Джохор Дарул Такзим» (3:0), и сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» (1:1).