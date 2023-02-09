Капитан «Челси» Аспиликуэта: жалел ли я, что не перешёл в «Барселону»? Никогда!

Капитан и защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о том, как он мог покинуть лондонский клуб по окончании прошедшего сезона, но в итоге остался в стане синих.

«Моя ситуация была уникальной. 30 сыгранных матчей за клуб должны были активировать мою опцию продления ещё на один год, но к марту я ещё не достиг этой отметки, а к тому времени мы уже действовали в условиях санкций. Я мог бы подписать соглашение в январе, чтобы летом присоединиться к зарубежной команде в качестве свободного агента, но у меня и в мыслях этого не было. Я хотел быть с клубом в трудной ситуации.

У меня были лучшие варианты с точки зрения срока действия контракта и зарплаты, но это не то, что я хотел бы выбрать. Я в клубе уже более 10 лет. У меня был шанс создать удивительные отношения с болельщиками, командой, сотрудниками. Я не мог уйти.

Это был вопрос лояльности к клубу, который дал мне всё. Я выиграл с ними все трофеи. Мы были признаны лучшим клубом в мире. Меня также сделали капитаном.

В итоге я подписал ещё один контракт, испытывая уверенность в новом владельце и в новую эпоху. Жалел ли я, что не перешёл в «Барселону»? Никогда!» — приводит слова Аспиликуэты издание The Athletic.

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