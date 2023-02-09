Сутормин прокомментировал победу «Зенита» над «Урарту» в товарищеском матче

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Урарту».

«Непростой для нас матч был, хороший соперник. Хорошо, что выиграли и заодно проверили себя — отличный спарринг. В первом тайме они играли очень глубоко, в пять защитников, поэтому мы не создали слишком много моментов. Ещё мы находимся под нагрузками, это тоже сказалось. Осталось немного времени, продолжаем готовиться к Кубку», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Счёт был открыт только на 59-й минуте усилиями полузащитника команды Сергея Семака Сутормина, забившего гол прямым ударом со штрафного. До этого матча «Зенит» провёл четыре товарищеских встречи в рамках зимних тренировочных сборов, в которых три раза одержал победу.