Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сутормин прокомментировал победу «Зенита» над «Урарту» в товарищеском матче

Сутормин прокомментировал победу «Зенита» над «Урарту» в товарищеском матче
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал победу сине-бело-голубых в товарищеском матче с «Урарту».

«Непростой для нас матч был, хороший соперник. Хорошо, что выиграли и заодно проверили себя — отличный спарринг. В первом тайме они играли очень глубоко, в пять защитников, поэтому мы не создали слишком много моментов. Ещё мы находимся под нагрузками, это тоже сказалось. Осталось немного времени, продолжаем готовиться к Кубку», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Счёт был открыт только на 59-й минуте усилиями полузащитника команды Сергея Семака Сутормина, забившего гол прямым ударом со штрафного. До этого матча «Зенит» провёл четыре товарищеских встречи в рамках зимних тренировочных сборов, в которых три раза одержал победу.

Кержаков уехал тренировать в Европу! И ждёт встречи с бывшим партнёром по «Зениту» Кержаков уехал тренировать в Европу! И ждёт встречи с бывшим партнёром по «Зениту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023