Сутормин: сказал Бакаеву, что забью «Урарту» со штрафного, он мне уступил
Поделиться
Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о диалоге с одноклубником Зелимханом Бакаевым во время товарищеского матча с «Урарту».
«Теперь я буду бить штрафные на постоянной основе? Да нет, у нас есть кому бить их. Сегодня вратарь не совсем удачно поставил стенку, мне нужно было просто попасть в открытый угол. Я попросил у Бакаева уступить мне штрафной и сказал, что забью. Он согласился и дал мне мяч, вот и всё.
О качестве спарринга судим по нашей игре. Результат может быть любой, акцент делаем на игре в футбол. Сегодня, за исключением концовки, мы сыграли хорошо, рады, что победили! Спарринг приближён к матчу в РПЛ? Сложно сказать, нагрузки сказываются», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
19:37
-
19:33
-
19:18
-
19:18
-
19:07
-
18:50
-
18:48
-
18:44
-
18:35
-
18:34
-
18:32
-
18:31
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
18:02
-
17:52
-
17:50
-
17:37
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:21
-
17:14
-
16:58
-
16:57
-
16:50
-
16:45
-
16:34
-
16:30
-
16:25
-
16:11
-
16:05
-
16:00
-
15:58
Партнерский контент