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Сутормин: сказал Бакаеву, что забью «Урарту» со штрафного, он мне уступил

Сутормин: сказал Бакаеву, что забью «Урарту» со штрафного, он мне уступил
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о диалоге с одноклубником Зелимханом Бакаевым во время товарищеского матча с «Урарту».

«Теперь я буду бить штрафные на постоянной основе? Да нет, у нас есть кому бить их. Сегодня вратарь не совсем удачно поставил стенку, мне нужно было просто попасть в открытый угол. Я попросил у Бакаева уступить мне штрафной и сказал, что забью. Он согласился и дал мне мяч, вот и всё.

О качестве спарринга судим по нашей игре. Результат может быть любой, акцент делаем на игре в футбол. Сегодня, за исключением концовки, мы сыграли хорошо, рады, что победили! Спарринг приближён к матчу в РПЛ? Сложно сказать, нагрузки сказываются», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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