Сергей Семак оценил победу «Зенита» над «Урарту» в товарищеском матче

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу санкт-петербургского клуба над армянским «Урарту» (1:0) в рамках товарищеской встречи. Единственный гол в составе сине-бело-голубых забил полузащитник Алексей Сутормин.
«Получился хороший и интенсивный спарринг. Первый тайм и половина второго смотрелись хорошо в нашем исполнении, концовка матча – не очень. В концовке чуть-чуть подсели, было много замен.
Молодым игрокам было непросто играть на новых для себя позициях. К сожалению, некоторые игроки у нас выбыли, поэтому молодые приехали помогать. Сегодня нам пришлось играть комбинированным составом. Мы получили то, что и хотели. Получился хороший, правильный тренировочный матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 9 февраля 2023
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