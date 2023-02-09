Семак объяснил, почему Мостовой пропустил товарищеский матч с «Урарту»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник бело-голубых Андрей Мостовой пропустил товарищеский матч с «Урарту».
«Мостовой на разминке немного потянул мышцы спины, поэтому не смог сегодня сыграть. Молодые игроки молодцы. Приехали к нам и именно этим занимаются. Все выходят, стараются и сильно нам всем помогают. Большое им спасибо!
Соперник сегодня хорошо оборонялся. У них было много человек сзади. Во втором тайме у нас появилась возможность контратаковать, это помогло нам. В первом тайме у нас было много потерь в завершающей фазе. Было не так много обостряющих пасов в штрафную», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Реакция игроков «Спартака» на драку с «Зенитом» в Кубке:
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