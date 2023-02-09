Нагельсман пользуется полным доверием со стороны «Баварии», несмотря на ситуацию с Нойером

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман пользуется полным доверием со стороны руководства мюнхенского клуба, несмотря на ситуацию с недовольством капитана и основного вратаря команды Мануэля Нойера. Об этом сообщает Sport1.
По информации источника, ради Нагельсмана руководство «Баварии» полностью поменяло тренерский штаб, приведя на позиции уволенных сотрудников доверенных лиц тренера. Также в правлении клуба делают всё возможное для удовлетворения потребностей Нагельсмана в обеспечении команды требуемой инфраструктурой и высокотехнологичными учебными материалами. Ни у одного из тренеров «Баварии» не было таких привилегий со времён Хосепа Гвардиолы. Кроме того, Нагельсман напрямую участвует в вопросах формирования состава и включается в трансферные переговоры с потенциальными новичками клуба.
Руководство встанет на сторону тренера в спорах с футболистами, как было в прошлом сезоне в ситуации с Робертом Левандовским. Нойер может быть уверен в своём будущем в «Баварии» только в случае, если лично поговорит с Нагельсманом и убедит его своей работой на тренировках.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
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