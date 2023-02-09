Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибыл в расположение красно-зелёных. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Видео взято из аккаунта «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».

Форвард уже приземлился в аэропорту Дубая. Он присоединился к красно-зелёным на сборах. Спортсмен подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист подпишет договор с красно-зелёными и будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.

Защитник Игорь Смольников, который недавно пополнил команду, является воспитанником академии «Локомотива». 34-летний игрок подписал контракт с красно-зелёными до конца сезона-2022/2023.

Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»: