Дзюба прибыл в расположение «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прибыл в расположение красно-зелёных. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Видео взято из аккаунта «Локомотива» в социальной сети «ВКонтакте».
Форвард уже приземлился в аэропорту Дубая. Он присоединился к красно-зелёным на сборах. Спортсмен подписал контракт с московской командой до конца сезона. Ранее сообщалось, что футболист подпишет договор с красно-зелёными и будет получать по контракту 2,5 млн рублей в месяц.
Защитник Игорь Смольников, который недавно пополнил команду, является воспитанником академии «Локомотива». 34-летний игрок подписал контракт с красно-зелёными до конца сезона-2022/2023.
Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»:
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