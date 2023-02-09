Защитник «Интера» Бастони: бессмысленно отрицать, что отрыв «Наполи» огромен

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони прокомментировал 13-очковое отставание «нерадзурри» от «Наполи» в турнирной таблице Серии A.
«В этом сезоне мы определённо не показываем свой максимум и поэтому отстаём от «Наполи» на 13 очков. Но мы увидели в очном противостоянии, что мы можем играть с кем угодно. И мы продолжаем прогрессировать. Разрыв между нами в таблице огромен, бессмысленно это отрицать, но мы хотим стать чемпионами. И в оставшейся части сезона мы постараемся выиграть все свои матчи и посмотрим, как будет играть «Наполи». Но прежде всего мы должны обращать внимание на самих себя, и поэтому мы будем стараться выиграть все оставшиеся матчи», — приводит слова Бастони Sport Mediaset.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом:
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