Тьяго Силва рассказал о процессе восстановления от травмы

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о травме, которую он получил ещё во время выступлений за «ПСЖ».
«Я несу ответственность за понимание того, что у нас молодая команда и что команда теоретически нуждается во мне и моей помощи. Если я устану, то не смогу помочь коллективу. У меня есть тренировочный план, который немного отличается от плана других игроков, но я всегда на игровом поле.
В «ПСЖ» у меня была очень серьёзная травма задней поверхности бедра, которую я не смог залечить. Каждый раз, когда я возвращался на поле, я снова чувствовал ту небольшую боль. Именно тогда у меня возникла идея поговорить с врачом. Я купил барокамеру, и к тому времени всё наладилось. Травма быстро прошла. Я не прекращал восстанавливаться», — цитирует Силву пресс-служба клуба.
- 9 февраля 2023
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