Тьяго Силва: не хочу завершать свою карьеру ни в этом году, ни в следующем

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал, что думает о завершении профессиональной карьеры игрока.

«Я очень переживаю за момент, когда завершу карьеру, я стараюсь наслаждаться ей. Тем не менее нам нужно подумать о плане на посткарьерный период уже сейчас. Я уже начал думать об этом, уже получил тренерскую лицензию. Трудно переходить на следующие этапы, потому что нужно быть с клубом, тренироваться и следить за нашей командой.

Но я всегда буду стараться делать это во время отпуска, когда у меня будет время. Конечно, я не хочу завершать свою карьеру ни в этом году, ни в следующем. Посмотрим, что произойдёт в будущем, может быть, я стану тренером или займусь футболом, который люблю», — цитирует Силву пресс-служба клуба.