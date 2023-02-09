«Футбол умрёт». Глава испанской Ла Лиги — о Суперлиге

Глава испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил обновлённую идею создания Европейской футбольной Суперлиги, заявив, что футбол в том виде, в каком его знают болельщики, умрёт.

«Предложенная модель недемократична. Власть получают лишь несколько богатых клубов, а малым и средним командам достаётся лишь право голоса. Они говорят, что лига будет на 100% открытой, но реальность такова, что несколько богатых клубов — единственные, кто выиграет от этого.

Национальные чемпионаты рискуют прекратить своё существование из-за формата Суперлиги, который не предусматривает, что лиги являются прямым трамплином для перехода в европейскую элиту. Если вы говорите о делении на несколько дивизионов, но при этом несколько клубов гарантируют себе место в элитном дивизионе, то ваша модель не на 100% открытая, это ложное обещание.

Футбол в том виде, в каком мы его знаем, умрёт», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.