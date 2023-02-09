Лапорта: у Бускетса есть предложение от клуба МЛС, он хочет пожить в Америке

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что полузащитник команды Серхио Бускетс может покинуть команду по окончании сезона — игроку поступило предложение от одного из клубов американской лиги МЛС.
«У нас была встреча с Бускетсом перед Рождеством. У него было предложение от клуба МЛС, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы попробовать пожить в Америке.
Он мог бы уйти в январе этого года, был такой вариант, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он поверит, что достаточно силён, чтобы продолжить играть за нас, то мы снова сядем и поговорим. Это то, о чём мы детально договорились», — приводит слова Лапорты The Athletic.
«Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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