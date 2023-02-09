«Родители хотят, чтобы я вернулась в США». Футболистка «Динамо» — о жизни в России

Футболистка московского «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала об отношении своих родителей к её решению продолжать карьеру в России после событий февраля 2022 года.

«Когда всё началось, для меня это была не лучшая ситуация. Но моя жизнь в Москве никак не изменилась. Всё так же езжу каждый день на тренировки, потом возвращаюсь домой. Хотя родители, например, не считают моё нахождение здесь жизненной необходимостью, скажем так.

Родители считают, что надо уезжать, говорят, чтобы возвращалась домой. Но я не живу с ними уже лет семь. Сестры тоже разъехались — две сейчас в Лос-Анджелесе, одна — во Флориде. Все далеко. У нас не такая семья, где родители, бабушки, дедушки, тётушки, дядюшки живут бок о бок.

Навещали ли они меня в Москве? У них были планы, но затем вся эта ситуация началась. Мама звонила недавно, сказала, что папа собирается приехать. Ну, поглядим», — приводит слова Уиллиамс «РБ Спорт».