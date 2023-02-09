Роналду забил первый гол с игры за «Аль-Наср» в официальных матчах

Сегодня, 9 февраля, проходит матч в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играют на стадионе «Аль-Насра». Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и отметился забитым мячом.
Он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Португалец забежал в штрафную площадь, грамотно избежал офсайда и, получив мяч, находясь слева от вратарской, сделал несколько шагов и сильно послал мяч в дальний нижний угол ворот.
Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Накануне португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2). Роналду успешно реализовал 11-метровый удар на 90+3-й минуте и принёс своей команде победу над «Аль-Фатехом» (1:0).
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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