Роналду оформил дубль в матче с «Аль-Вахдой» за 19 минут

Сегодня, 9 февраля, проходит матч в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играют на стадионе «Аль-Насра». Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и оформил дубль.
Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. Одноклубники Криштиану забросили мяч со своей половины поля, спустя несколько передач он оказался у форварда, который ворвался в штрафную площадь соперника с правой стороны, и буквально вонзил мяч в сетку, послав его в левый нижний угол ворот.
Напомним, Криштиану подписал контракт с «Аль-Насром» в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с «Манчестер Юнайтед». Накануне португальский форвард забил первый гол в официальном матче за «Аль-Наср». Это произошло в игре с «Аль-Фатехом» (2:2). Роналду успешно реализовал 11-метровый удар на 90+3-й минуте и принёс своей команде победу над «Аль-Фатехом» (1:0).
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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