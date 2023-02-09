Роналду забил с игры в официальных матчах впервые с 27 октября

Сегодня, 9 февраля, проходит матч в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играют на стадионе «Аль-Насра». Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и оформил дубль.

Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Португалец забежал в штрафную площадь, грамотно избежал офсайда и, получив мяч, находясь слева от вратарской, сделал несколько шагов и сильно послал мяч в дальний нижний угол ворот.

До этого в последний раз спортсмен забивал с игры 27 октября прошлого года. Тогда его гол помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Шериф» и досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. На 81-й минуте встречи он добил мяч в сетку после того, как голкипер молдавского клуба отбил удар, который сам Роналду нанёс головой.