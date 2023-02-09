«Нервничал, когда впервые входил в раздевалку». Аспиликуэта — о первых месяцах в «Челси»

Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о первых месяцах пребывания в клубе. Испанец перешёл в команду летом 2012 года, сразу после завоевания синими трофея Лиги чемпионов.

«Я нервничал, когда впервые вошёл в раздевалку летом 2012 года, увидел все фотографии игроков, поднимающих трофеи. Внезапно вы оказываетесь рядом со всеми этими легендами. Фернандо Торрес был одним из моих кумиров, когда я был ребёнком — теперь он был моим товарищем по команде. Вы просто хотите ответить на вопрос в своей голове: «Способен ли я справиться с таким уровнем качества?» Ты просто хочешь показать всем и себе, что ты можешь.

Так что, когда я приехал, я был игроком резервной команды, но принял вызов. Мне пришлось прокладывать себе путь в команду. Я не мог ожидать, что получу место просто так. Я дебютировал с «Вулверхэмптоном» в Кубке лиги, и мы тогда победили со счётом 6:0. Я не хотел, чтобы игра заканчивалась — настолько мне это понравилось. Я знал, что просто должен был воспользоваться своим шансом, когда бы он ни представился», — приводит слова Аспиликуэты издание The Athletic.

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