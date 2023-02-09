«Не могу предсказывать будущее». Лапорта — о возможной продаже вингера «Барселоны» Фати

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, планируются ли продажи игроков, а также, как обстоят дела с вингером команды Ансу Фати. В последние недели появились слухи о том, что игрок может покинуть клуб.

«Состоится ли распродажа игроков летом? В этом нет строгой необходимости. Однако на каждом рынке есть возможности, и мы будем следить за ними. Но мы думаем, что у нас могут быть другие решения, помимо крупной продажи.



Продажа Ансу Фати? Прямо сейчас мы не рассматриваем такой вариант. Я не могу предсказывать будущее, но мы возлагаем на него большие надежды. Всё будет зависеть от главного тренера, от минут, которые он уделит Ансу, и от того, насколько полезным он может быть для команды.

Нам нравится Ансу. Но я не могу гарантировать, собирается ли какой-либо игрок продолжать играть за клуб или нет. Всегда будут новости и слухи. Его агент Жорже Мендеш сообщил нам, что за Ансу Фати следят клубы. Но на данный момент мы знаем, что игрок счастлив здесь и хочет добиться успеха с нами», — приводит слова Лапорты издание The Athletic.

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