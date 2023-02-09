Роналду оформил покер в игре с «Аль-Вахдой»

Сегодня, 9 февраля, проходит матч в рамках 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Вахдой». Команды играют на стадионе «Аль-Насра». Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды и оформил покер.

Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После возобновления матча португалец отличился ещё дважды.

В ситуации с третьим мячом он реализовал пенальти, а в моменте с четвёртым взятием ворот игрок убежал за спины защитникам и пробил во вратаря, который парировал удар, и сразу после этого добил мяч в ворота.