Лапорта: «Барселоне» вряд ли запретят подписывать новых игроков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что клуб может выйти на трансферный рынок в будущее летнее окно, несмотря на проблемы с регистрацией новичков по ходу нынешнего сезона.
«Я думаю, что мы можем улучшить состав, но, конечно, мы собираемся выполнять все правила лиги и прислушиваться к тому, что говорят наш главный тренер и спортивное руководство. Мы готовы к этому.
У нас также есть отдел скаутов, который работает над выяснением положения игроков, которые могут нас заинтересовать. У нас мощная команда, и я не думаю, что есть сценарий, при котором нам запретят подписывать новых игроков», — приводит слова Лапорты издание The Athletic.
«Барселона» разгромила «Севилью» и увеличила отрыв от «Реала»:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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