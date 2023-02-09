Агенты Жиру — о продлении контракта с «Миланом»: мы одновременно близки и далеки от этого

Нападающий «Милана» Оливье Жиру и руководство клуба далеки от продления контракта, срок которого завершается в конце текущего сезона. Об этом сообщают представители 36-летнего француза.
«Посмотрим, что будет. Мы близки к соглашению и при этом далеки одновременно. Но в футболе, когда ты пытаешься забить гол, достаточно всего пять сантиметров, чтобы оказаться за линией офсайда или перед ней. И произойти может что угодно. Я не знаю, что они в итоге решат», — приводит слова представителей нападающего издание Calciomercato.
В данный момент Жиру зарабатывает около € 3,5 млн за сезон и, как сообщается, попросил повышения оклада до € 4 млн в год. Нападающий провёл в этом сезоне за клуб 26 матчей во всех турнирах, на его счету 10 голов и шесть результативных передач.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
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