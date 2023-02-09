«Челси» может предложить «Наполи» Лукаку в обмен на Осимхена

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, выступающий на правах аренды за миланский «Интер», может стать частью сделки по переходу в стан «аристократов» нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, в последние несколько месяцев «Челси» сосредоточился на попытках приобрести Осимхена. Лондонцы направили своих скаутов наблюдать за нигерийским форвардом для получения наиболее подробных отчётов. Ожидается, что «Челси» вступит в борьбу за подписание игрока летом.

«Челси» не беспокоит возможная сумма трансфера в € 150 млн, однако «аристократы» стремятся включить в возможную сделку нескольких футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Одним из них и может стать Лукаку, если «Интер» не захочет сохранить бельгийца у себя.

Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом: