Карпин признался, что не разбирается в продвинутых футбольных метриках
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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что не разбирается в современных тактических элементах.
«Честно говоря, я вообще не в курсе, что это за продвинутая статистика. Да, статистика, данные. Я попытался разобраться в этом. Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».
В прошлом туре товарищеского соревнования в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ «Ростов» уступил московскому «Спартаку» в серии послематчевых пенальти — 1:2 (0:0 после основного времени).
Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды:
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