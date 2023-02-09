Карпин признался, что не разбирается в продвинутых футбольных метриках

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин признался, что не разбирается в современных тактических элементах.

«Честно говоря, я вообще не в курсе, что это за продвинутая статистика. Да, статистика, данные. Я попытался разобраться в этом. Для меня созданный момент может быть вообще абсолютно другим, не тем, который считают аналитики. Мы вышли из обороны, от ворот шли и дошли – для них это не момент, для меня – момент предголевой», — сказал Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В прошлом туре товарищеского соревнования в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ «Ростов» уступил московскому «Спартаку» в серии послематчевых пенальти — 1:2 (0:0 после основного времени).

Тренеры «Спартака», возглавлявшие сборные команды: