Аспиликуэта — об Антонио Конте: на его первой предсезонке пришлось жертвовать собой
Поделиться
Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о работе с бывшим наставником синих Антонио Конте, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм».
«Антонио был тем, кто был очень требователен на каждой тренировке. Я помню его первую предсезонную подготовку — на ней пришлось жертвовать собой. Но вскоре на поле можно было почувствовать, что ты стал сильнее.
Находился ли я в лучшей форме, когда Конте был в клубе? Да, хотя это было ещё и потому, что я играл каждую минуту и чувствовал эту уверенность в себе с самого начала вместе с ним. Для меня как игрока было важно прочувствовать это в своём сознании», — приводит слова Аспиликуэты The Athletic.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»:
Комментарии
- 10 февраля 2023
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:01
- 9 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
23:01
-
23:00
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:43
Партнерский контент