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Аспиликуэта — об Антонио Конте: на его первой предсезонке пришлось жертвовать собой

Аспиликуэта — об Антонио Конте: на его первой предсезонке пришлось жертвовать собой
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Защитник и капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о работе с бывшим наставником синих Антонио Конте, который сейчас возглавляет «Тоттенхэм».

«Антонио был тем, кто был очень требователен на каждой тренировке. Я помню его первую предсезонную подготовку — на ней пришлось жертвовать собой. Но вскоре на поле можно было почувствовать, что ты стал сильнее.

Находился ли я в лучшей форме, когда Конте был в клубе? Да, хотя это было ещё и потому, что я играл каждую минуту и чувствовал эту уверенность в себе с самого начала вместе с ним. Для меня как игрока было важно прочувствовать это в своём сознании», — приводит слова Аспиликуэты The Athletic.

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