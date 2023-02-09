Василий Уткин: опасаюсь вызывать такси — вдруг за мной приедет Дзюба
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Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал подписание контракта 34-летнего нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».
«Эта неделя был создана, чтобы порадовать меня. Что может быть более счастливой приметой для только что наступившего года, чем возвращение Артёма Дзюбы в чемпионат России? Ещё и возвращение на такси. Клуб сделал забавный ролик с участием Дзюбы и Смольникова, где последний заказывает такси до дома.
Почему-то к нему в качестве водителя приезжает Дзюба. Почему — не знаю. И даже теперь опасаюсь вызывать такси — вдруг я сейчас поеду домой и за мной тоже приедет Дзюба», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Дзюба привёз Смольникова к стадиону в ролике «Локомотива»:
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