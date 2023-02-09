Каррагер — о Лисандро Мартинесе: не думал, что защитник с таким ростом справится в АПЛ

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер признал, что был неправ касательно центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса, считая, что рост футболиста (175 см) станет препятствием для игры в Премьер-лиге. Он перешёл в клуб летом 2022 года из «Аякса» за € 57 млн.

«Я думаю, что он был великолепен. Чтобы иметь такой маленький рост и играть на позиции центрального защитника, нужно быть особенным, очень хорошим игроком. Я не думал, что кто-то такого размера смог бы справиться в Премьер-лиге, но он справился.

Мы видели, как он выиграл чемпионат мира. В нём есть бойцовский дух. Я думаю, что с приходом его и Каземиро в клубе стало больше мощи, силы», — приводит слова Каррагера британское издание Evening Standard.

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