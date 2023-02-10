Морган поздравил Роналду с оформлением покера за «Аль-Наср»

Журналист Пирс Морган поздравил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду с оформлением покера в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой».

«Роналду пробил отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до 30 лет, а 31 – после. Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю», – написал Морган на своей странице в социальной сети.

Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После возобновления матча португалец отличился ещё дважды.



В ситуации с третьим мячом он реализовал пенальти, а в моменте с четвёртым взятием ворот игрок убежал за спины защитникам и пробил во вратаря, который парировал удар, и сразу после этого добил мяч в ворота.