Морган поздравил Роналду с оформлением покера за «Аль-Наср»

Журналист Пирс Морган поздравил нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду с оформлением покера в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой».
«Роналду пробил отметку в 500 мячей в чемпионатах за карьеру. Он сделал 61 хет-трик: 30 до 30 лет, а 31 – после. Сейчас ему 38. Поразительно. Поздравляю», – написал Морган на своей странице в социальной сети.
Первый раз он поразил ворота соперника на 21-й минуте. Ему ассистировал Абдулрахман Гареб. Второй гол португалец забил на 40-й минуте. На этот раз результативную передачу на свой счёт записал Сами Аль-Наджи. После возобновления матча португалец отличился ещё дважды.
В ситуации с третьим мячом он реализовал пенальти, а в моменте с четвёртым взятием ворот игрок убежал за спины защитникам и пробил во вратаря, который парировал удар, и сразу после этого добил мяч в ворота.
- 10 февраля 2023
-
00:26
-
00:21
-
00:12
-
00:12
-
00:01
- 9 февраля 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:29
-
23:14
-
23:14
-
23:01
-
23:00
-
22:40
-
22:32
-
22:28
-
22:17
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:55
-
21:45
-
21:32
-
21:21
-
21:20
-
21:13
-
21:09
-
21:06
-
21:00
-
20:46
-
20:43