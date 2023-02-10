«Теперь у них есть тренер, который знает, что делает». Каррагер — о тен Хаге в «МЮ»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Эрике тен Хаге, который возглавил клуб летом 2022 года.
«Я всегда чувствовал, что вокруг предыдущих менеджеров клуба было много негатива. С Жозе Моуринью казалось, что между ним и советом были проблемы. Не уверен, что болельщики когда-либо одобряли стиль Луи ван Гала с его философией футбола. Касательно Уле-Гуннара Сульшера — никто никогда не думал, что он станет тренером, который поможет выиграть клубу титул.
Но теперь кажется, что у них есть менеджер, который знает, что делает. Кроме того, мы видим – у «Юнайтед» есть дух, которого мы давно не наблюдали. Такое чувство, что клуб возвращается. Я думаю, что в «Манчестер Юнайтед» происходит что-то, чего я не видел при других менеджерах», — приводит слова Каррагера издание Metro.
13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом:
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