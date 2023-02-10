Аспиликуэта: после регулярных тренировок с Азаром был готов играть против кого угодно

Капитан «Челси» Сесар Аспиликуэта поделился воспоминаниями о своём бывшем одноклубнике Эдене Азаре, который сейчас выступает за мадридский «Реал», но из-за травм пропустил значительное количество матчей.

«Самым трудным соперником, с которым я сталкивался, был Эден Азар. Очевидно, что их было много в других командах, но я всегда буду говорить, что ежедневные тренировки с Эденом были тем, что дало мне ощущение Премьер-лиги.

Встречаться регулярно с лучшим игроком Премьер-лиги, всегда один на один — я использовал этот опыт в играх. Я был готов играть против кого угодно после того, как каждый день сталкивался с Эденом на тренировках.

Он мог бить с правой и левой ноги. Он также был сильным. Даже если бы тебе иногда хотелось его пнуть, ты не мог этого сделать. Были случаи, когда я брал над ним верх, но, честно говоря, иногда он был немного ленив на тренировках. Но когда он хотел участвовать в них, его было очень трудно остановить», — приводит слова Аспиликуэты издание The Athletic.

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